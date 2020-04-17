Аномальное тепло придет в Новосибирск на Пасху

Аномальное тепло придет в Новосибирскую область и соседние регионы в выходные, сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

Теплые воздушные массы принесут тепло в Западную Сибирь. В Новосибирске в субботу ночью температура воздуха составит 1-3 градуса тепла, днем воздух прогреется до 16-18 градусов. Осадков не будет, ветер будет дуть с силой 8-10 метров в секунду.

В воскресенье, 19 апреля, в день Пасхи, в Новосибирске ночью температура составит 3 градуса тепла, днем воздух прогреется до 17-19 градусов тепла. День будет солнечный и не сильно ветреный.

В понедельник будет еще теплее, днем впервые в этом году температура воздуха достигнет 20-22 градусов тепла. При ясной погоде, ветер будет дуть со скорость 3-8 метров в секунду.