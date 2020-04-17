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Аномальное тепло придет в Новосибирск на Пасху

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Аномальное тепло придет в Новосибирскую область и соседние регионы в выходные, сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

Теплые воздушные массы принесут тепло в Западную Сибирь. В Новосибирске в субботу ночью температура воздуха составит 1-3 градуса тепла, днем воздух прогреется до 16-18 градусов. Осадков не будет, ветер будет дуть с силой 8-10 метров в секунду.

В воскресенье, 19 апреля, в день Пасхи, в Новосибирске ночью температура составит 3 градуса тепла, днем воздух прогреется до 17-19 градусов тепла. День будет солнечный и не сильно ветреный.

В понедельник будет еще теплее, днем впервые в этом году температура воздуха достигнет 20-22 градусов тепла. При ясной погоде, ветер будет дуть со скорость 3-8 метров в секунду.

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Топ комментариев

лачинов

Ну вот. А то тут некоторые предвещали крах гегемону. Кто ж ему даст пропасть то?

лачинов

Все на благо экспортеров. Мысли о снижения акциза для внутреннего рынка даже не возникает.

nastya19944

Все для чужих стран, но никак не для себя.

Сергей Конев

Сначала мы жили бедно а потом нас обокрали

suportar

Сейчас не бизнес надо поддерживать , а народ. Он вообще в нищету упал.