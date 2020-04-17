Россияне назвали доход для комфортной жизни в изоляции

Среднему россиянину для комфортной и счастливой жизни достаточно 155 тысячи рублей в месяц, а в период самоизоляции — 80 тысяч рублей, следует из результатов опроса, проведенного сервисом по трудоустройству Superjob.
Ежемесячный доход в 155 тысяч рублей является самой низкой суммой, необходимой для счастливой жизни россиянам, за последние пять лет. Женщинам достаточно 140 тысяч рублей (70 тысяч рублей в период карантина), а мужчинам 170 тысяч рублей (90 тысяч рублей), приводят «Известия» результаты исследования.
Согласно опросу, россиянам до 24 лет достаточно 120 тысяч рублей для комфортного проживания и вдвое меньше в период карантина, а жителям старше 45 лет необходимо 176 тысяч рублей и 92 тысячи рублей для самоизоляции.
Согласно сведениям опроса, более всего для счастья требуется москвичам (214 тысяч рублей в месяц и 100 тысячи в период самоизоляции) и жителям Санкт-Петербурга (167 тысяч и 85 тысяч). Жителям регионов, чтобы чувствовать себя счастливыми, достаточно 146 тысяч и 80 тысяч соответственно.