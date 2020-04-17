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Россияне назвали доход для комфортной жизни в изоляции

Источник:
"Известия"
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Фото: © Sibnet.ru

Среднему россиянину для комфортной и счастливой жизни достаточно 155 тысячи рублей в месяц, а в период самоизоляции — 80 тысяч рублей, следует из результатов опроса, проведенного сервисом по трудоустройству Superjob.

Ежемесячный доход в 155 тысяч рублей является самой низкой суммой, необходимой для счастливой жизни россиянам, за последние пять лет. Женщинам достаточно 140 тысяч рублей (70 тысяч рублей в период карантина), а мужчинам 170 тысяч рублей (90 тысяч рублей), приводят «Известия» результаты исследования.

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Согласно опросу, россиянам до 24 лет достаточно 120 тысяч рублей для комфортного проживания и вдвое меньше в период карантина, а жителям старше 45 лет необходимо 176 тысяч рублей и 92 тысячи рублей для самоизоляции.

Согласно сведениям опроса, более всего для счастья требуется москвичам (214 тысяч рублей в месяц и 100 тысячи в период самоизоляции) и жителям Санкт-Петербурга (167 тысяч и 85 тысяч). Жителям регионов, чтобы чувствовать себя счастливыми, достаточно 146 тысяч и 80 тысяч соответственно.

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Топ комментариев

лачинов

Ну вот. А то тут некоторые предвещали крах гегемону. Кто ж ему даст пропасть то?

лачинов

Все на благо экспортеров. Мысли о снижения акциза для внутреннего рынка даже не возникает.

nastya19944

Все для чужих стран, но никак не для себя.

Сергей Конев

Сначала мы жили бедно а потом нас обокрали

suportar

Сейчас не бизнес надо поддерживать , а народ. Он вообще в нищету упал.