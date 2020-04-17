Россияне назвали доход для комфортной жизни в изоляции

Среднему россиянину для комфортной и счастливой жизни достаточно 155 тысячи рублей в месяц, а в период самоизоляции — 80 тысяч рублей, следует из результатов опроса, проведенного сервисом по трудоустройству Superjob.

Ежемесячный доход в 155 тысяч рублей является самой низкой суммой, необходимой для счастливой жизни россиянам, за последние пять лет. Женщинам достаточно 140 тысяч рублей (70 тысяч рублей в период карантина), а мужчинам 170 тысяч рублей (90 тысяч рублей), приводят «Известия» результаты исследования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Бизнес призвал Мишустина дать субсидии на выплату зарплат

Согласно опросу, россиянам до 24 лет достаточно 120 тысяч рублей для комфортного проживания и вдвое меньше в период карантина, а жителям старше 45 лет необходимо 176 тысяч рублей и 92 тысячи рублей для самоизоляции.

Согласно сведениям опроса, более всего для счастья требуется москвичам (214 тысяч рублей в месяц и 100 тысячи в период самоизоляции) и жителям Санкт-Петербурга (167 тысяч и 85 тысяч). Жителям регионов, чтобы чувствовать себя счастливыми, достаточно 146 тысяч и 80 тысяч соответственно.