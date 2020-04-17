Спецвыпуск детского «Голоса» покажут в прямом эфире

Специальный выпуск шоу «Голос.Дети», где зрители смогут выбрать дополнительных финалистов, пройдет в прямом эфире Первого канала в пятницу, 17 апреля, сообщила пресс-служба телеканала.

В дополнительном выпуске с помощью зрительского голосования выберут трех новых финалистов шоу. Из каждой команды такую возможность получат участники, которые выбыли на этапе песни на вылет.

За место в финале сразятся София Фоменко, Кирилл Александров и София Бутаменок из команды Валерия Меладзе, Варвара Глухова, Артем Фокин и Таисия Скоморохова от Полины Гагариной, Елизавета Сметанникова, Иван Кургалин и Анна Прокопенко от Басты.

В финал уже прошли Кристина Силлер, Софья Туманова, Миржан Жидебай, Артем Морозов, Софья Льорет и Олеся Казаченко.

«Студия, гримерки и прочие помещения пройдут профессиональную дезинфекцию. Все участники съемок сдают тест на коронавирус. При входе в студию будут проводиться индивидуальная дезинфекция, замер температуры и выдача средств защиты. Все, кроме тех, кто в кадре, будут в масках и перчатках. Каждые 3 часа – дезинфекция всех поверхностей. Даже рукопожатия и объятия на съемке 17 апреля не допускаются», — сказал продюсер проекта Юрий Аксюта.

Спецвыпуск проекта «Голос. Дети» покажут на Первом канале в прямом эфире в пятницу, 17 апреля в 21.30 по московскому времени.