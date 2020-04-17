Медики предупредили об опасности выезда на природу после изоляции

Медики предупредили сибиряков о том, что после окончания периода самоизоляции при выезде на природу нужно тщательно соблюдать меры безопасности — начался сезон активности клещей-переносчиков энцефалита, сообщила пресс-служба Минздрава Бурятии.

«Для защиты от нападения клещей необходима правильная одежда. Лучший вариант – противоэнцефалитный костюм. Но можно приспособить и обычную одежду, обувь», —посоветовали медики.

Брюки нужно заправить в носки с резинкой, сапоги или ботинки, надеть рубашку с длинными рукавами и облегающими обшлагами, а также головной убор. Одежду предпочтительнее выбирать светлых тонов, на ней насекомое более заметно.

Перед выходом на свежий воздух обработать кожный покров репеллентами, затем одежду, создавая три защитных пояса: вокруг ног, талии и шеи. При посещении лесных и парковых зон следует держаться ближе к середине тропы, избегать кустарников на окраине дороги, зарослей прошлогодней травы.

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Не заходить в густые чащи низкорослого кустарника. Палатки для ночлега ставить на открытой прогреваемой солнцем территории, не сидеть на траве без подстилки.

Во время похода, прогулок, отдыха необходимо проводить регулярные само- и взаимоосмотры на наличие клещей. Вернувшись домой, раздеться до нижнего белья, особенно тщательно осмотреть подмышки, шею, сгибы локтей и коленей.

Если укусил клещ, нужно сразу позвонить в лечебно-профилактическое учреждение по месту жительства. Непривитым лицам проводится серопрофилактика – введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита в течение 96 часов после присасывания клеща.