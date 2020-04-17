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Первый пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пациент с пневмонией скончался в городе Белово, его первый тест на коронавирус показал отрицательный результат, сообщил региональный оперативный штаб в пятницу. На карантин закрыты три больницы, где лечился человек, а также храм, где его отпевали.

По данным штаба, смерть пациента с пневмонией наступила 15 апреля в реанимации городской больницы города Белово. Ранее он также проходил лечение в Краснобродской городской больнице.

Первый тест на коронавирус у данного пациента показал отрицательный результат. Результаты второго, посмертного теста, поступившие в ночь с 16 на 17 апреля, подтвердили наличие у пациента коронавирусной инфекции.

В настоящее время определен первый и второй круг лиц, контактировавших с данным пациентом, всем выданы предписания об обязательной самоизоляции. Тестирования на коронавирус первому кругу лиц будут проведены сегодня (17 апреля), второму кругу лиц — завтра (18 апреля).

По решению штаба городская больница Белово, Краснобродская городская больница, Мысковская городская больница переведены на особый режим работы и закрыты на 14-дневный карантин с 16 апреля. Медицинский персонал этих больниц продолжит работу и будет проживать на изоляции в обсерваторах. Пациенты, находящиеся в больницах, продолжат получать запланированное лечение.

Также по решению штаба на 14-дневный карантин закрыт Храм пророка Ильи в Краснобродском городском округе, где проходило отпевание скончавшегося пациента.

Всего в Кузбассе на 17 апреля выявлено 27 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, шесть человек выздоровели. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней двухнедельной изоляции остается 1331 человек.

Тема: Распространение коронавируса
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лачинов

Ну вот. А то тут некоторые предвещали крах гегемону. Кто ж ему даст пропасть то?

лачинов

Все на благо экспортеров. Мысли о снижения акциза для внутреннего рынка даже не возникает.

nastya19944

Все для чужих стран, но никак не для себя.

ifhbrjd

Чо-то попутали Начали покупать валюту из-за волатильности, поэтому началась волатильность. "...нарастили...

Сергей Конев

Сначала мы жили бедно а потом нас обокрали