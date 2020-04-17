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Глава Минэкономразвития оценил вероятность дефолта в России

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента России

Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России подобного тому, что объявили российские власти в 1998 году и с того времени власти накопили опыт борьбы с кризисными явлениями.

«Нет», — приводит ТАСС заявление Решетникова, отвечая на вопрос ведущего, есть ли хоть минимальная вероятность дефолта как в 1998 году. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации государству необходимо помочь предпринимателям, «чтобы у них осталось желание делать бизнес и развивать свое дело в России».

«Мне кажется, сейчас пройдет время, и мы поймем, что показал нам этот кризис: мы построили очень развитую, очень диверсифицированную экономику. Ведь в отличие от 2008 года, когда мы в первую очередь спасали крупные предприятия, мы сейчас говорим о малом и среднем бизнесе», — пояснил глава Минэкономразвития.

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Решетников также напомнил, что нынешний кризис — не первый, который переживает российская экономика, поскольку был «достаточно серьезный» кризис 2008 года, а также кризис в 2014 году. 

«Экономика развивается циклично, и то, что сейчас происходит, конечно, осложняется рядом таких существенных факторов - в первую очередь, мировым характером. Но в то же время российская экономика накопила опыт борьбы с этими кризисами, и я думаю, я уверен, что мы пройдем это испытание», — добавил он.

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лачинов

Ну вот. А то тут некоторые предвещали крах гегемону. Кто ж ему даст пропасть то?

лачинов

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nastya19944

Все для чужих стран, но никак не для себя.

ifhbrjd

Чо-то попутали Начали покупать валюту из-за волатильности, поэтому началась волатильность. "...нарастили...

Сергей Конев

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