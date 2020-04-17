Восемь новых случаев заражения COVID-19 выявили в Забайкалье

Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае за сутки увеличилось на восемь, общее количество инфицированных достигло 38 человек, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Среди них двое граждан КНР, в одном случае мужчина выздоровел и был выписан в феврале. Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Петровск-Забайкальском районах.

На сегодняшний день ситуация остается управляемой, уточнили в оперативном штабе. Однако, в связи с тем, что инкубационный период нового вируса достигает 14 дней, ситуация может измениться. Особенно при нарушении жителями режима самоизоляции. За последнее время в крае выявлено уже более 1 тысячи нарушителей режима.

Самоизоляция на две недели является обязательной для всех граждан, прибывших в Забайкальский край из других регионов. Соответствующее решение принято комиссией по чрезвычайным ситуациям края.