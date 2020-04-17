Новосибирцы заразились коронавирусом без контактов и поездок

Дюжина зараженных коронавирусом появилась в Новосибирске, большинство не выезжали и с больными не контактировали, сообщает оперативный штаб.

По данным оперативного штаба, на 10.00 по местному времени 17 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 12 человек, инфицированных коронавирусом.

Один случай – завозной, пациент прилетел из Мурманска через Москву. Четыре случая — контакты с уже выявленными пациентами. Семь человек за пределы региона не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали.

Количество зафиксированных в Новосибирской области случаев заражения коронавирусной инфекцией — 76, из них 16 человек выписаны по выздоровлению, двое скончались.

В детской больнице №3 находятся 24 ребенка с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 17 апреля госпитализировано 113 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.