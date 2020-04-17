НАВЕРХ

Новосибирцы заразились коронавирусом без контактов и поездок

Источник:
Sibnet.ru
377 0
Фото: © Sibnet.ru

Дюжина зараженных коронавирусом появилась в Новосибирске, большинство не выезжали и с больными не контактировали, сообщает оперативный штаб.

По данным оперативного штаба, на 10.00 по местному времени 17 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 12 человек, инфицированных коронавирусом.

Один случай – завозной, пациент прилетел из Мурманска через Москву. Четыре случая — контакты с уже выявленными пациентами. Семь человек за пределы региона не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали.

Количество зафиксированных в Новосибирской области случаев заражения коронавирусной инфекцией — 76, из них 16 человек выписаны по выздоровлению, двое скончались.

В детской больнице №3 находятся 24 ребенка с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 17 апреля госпитализировано 113 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.

Тема: Распространение коронавируса
Ученые рекомендовали соблюдать социальную дистанцию еще два года
Спецвыпуск детского «Голоса» покажут в прямом эфире
Первый пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе
Восемь новых случаев заражения COVID-19 выявили в Забайкалье
смотреть все
Новосибирск #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Эксперт предположил пик коронавируса в России летом
•
Глава Минэкономразвития оценил вероятность дефолта в России
•
Ученые рекомендовали соблюдать социальную дистанцию еще два года
•
Большинство вузов проведут летнюю сессию онлайн
Подробности
•
Как уйти на кредитные каникулы?
•
Спрятаться от пандемии: самые безопасные места на планете
•
Точка невозврата: почему россиянки не хотят детей
•
Клещи проснулись: как правильно застраховаться?
Как это работает
•
Больше спирта: какой антисептик лучше
•
Пора красить яйца: простые и красивые способы
•
Дом под ключ: главные шаги беспроблемного строительства
•
Вымыть или протереть: чем отличаются влажные салфетки
НОВОСТИ СИБИРИ
Медики предупредили об опасности выезда на природу после изоляции
Сибирь 17.04.2020 11:55
Первый пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе
Сибирь 17.04.2020 11:24
Восемь новых случаев заражения COVID-19 выявили в Забайкалье
Сибирь 17.04.2020 11:19
Губернатор Алтайского края отказался от финансовой поддержки бизнеса
Сибирь 17.04.2020 10:54
Самое популярное
Хищника вдвое больше кита нашли в океане
23652
Хорохордин закрыл Горный Алтай для туристов
6726
Зараженные коронавирусом томичи ездили в Новосибирск
5507
Красноярец терпел аппендицит из-за страха перед коронавирусом
4519
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Эксперт предположил пик коронавируса в России летом
•
Глава Минэкономразвития оценил вероятность дефолта в России
•
Ученые рекомендовали соблюдать социальную дистанцию еще два года
•
Большинство вузов проведут летнюю сессию онлайн
Подробности
•
Как уйти на кредитные каникулы?
•
Спрятаться от пандемии: самые безопасные места на планете
•
Точка невозврата: почему россиянки не хотят детей
•
Клещи проснулись: как правильно застраховаться?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
МИД обвинил США в замалчивании подвига Гагарина
77
Власти выделят на поддержку людей и бизнеса 1 трлн рублей
56
США вышли на первое место по числу умерших от коронавируса
50
Трамп впервые в истории объявил «масштабное бедствие» в США
43
Трамп поблагодарил Путина за сделку с саудитами
42