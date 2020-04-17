Путин наградил Яковлеву и Добронравова орденами

Актер Федор Добронравов и актриса Елена Яковлева награждены орденами Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, сообщается на интернет-портале правовой информации.

Федор Добронравов известен по комедийным ролям в фильмах и сериалах, среди которых «Сваты», «Кадетство», «Папины дочки». Елена Яковлева также играла в «Кадетстве», медицинских сериалах «Склифосовский», «Женский доктор», «Дневник доктора Зайцевой»

Орденом Дружбы также награждены актриса Светлана Рябова и профессор питерского института сценических искусств Юрий Васильев.