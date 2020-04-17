НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Путин наградил Яковлеву и Добронравова орденами

Источник:
Sibnet.ru
199 0
Фото: mos.ru / CC BY 4.0

Актер Федор Добронравов и актриса Елена Яковлева награждены орденами Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, сообщается на интернет-портале правовой информации.

Федор Добронравов известен по комедийным ролям в фильмах и сериалах, среди которых «Сваты», «Кадетство», «Папины дочки». Елена Яковлева также играла в «Кадетстве», медицинских сериалах «Склифосовский», «Женский доктор», «Дневник доктора Зайцевой»

Орденом Дружбы также награждены актриса Светлана Рябова и профессор питерского института сценических искусств Юрий Васильев.

Еще по теме
Кончаловский снимет фильм про коронавирус
Опубликованы первые кадры из фильма «Дюна» Вильнева
Мультфильм «Робин Гуд» переснимут с оживленными персонажами
Герои «Гарри Поттера» внезапно вернутся в «Фантастических тварях»
смотреть все
Культгид #Кинематограф #Искусство
КАРТИНА ДНЯ
•
Эксперт предположил пик коронавируса в России летом
•
Глава Минэкономразвития оценил вероятность дефолта в России
•
Ученые рекомендовали соблюдать социальную дистанцию еще два года
•
Большинство вузов проведут летнюю сессию онлайн
Как это работает
•
Больше спирта: какой антисептик лучше
•
Пора красить яйца: простые и красивые способы
•
Дом под ключ: главные шаги беспроблемного строительства
•
Вымыть или протереть: чем отличаются влажные салфетки
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Медики предупредили об опасности выезда на природу после изоляции
Сибирь 17.04.2020 11:55
Первый пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе
Сибирь 17.04.2020 11:24
Восемь новых случаев заражения COVID-19 выявили в Забайкалье
Сибирь 17.04.2020 11:19
Губернатор Алтайского края отказался от финансовой поддержки бизнеса
Сибирь 17.04.2020 10:54
Самое популярное
Хищника вдвое больше кита нашли в океане
23652
Хорохордин закрыл Горный Алтай для туристов
6726
Зараженные коронавирусом томичи ездили в Новосибирск
5507
Красноярец терпел аппендицит из-за страха перед коронавирусом
4519
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Эксперт предположил пик коронавируса в России летом
•
Глава Минэкономразвития оценил вероятность дефолта в России
•
Ученые рекомендовали соблюдать социальную дистанцию еще два года
•
Большинство вузов проведут летнюю сессию онлайн
Как это работает
•
Больше спирта: какой антисептик лучше
•
Пора красить яйца: простые и красивые способы
•
Дом под ключ: главные шаги беспроблемного строительства
•
Вымыть или протереть: чем отличаются влажные салфетки
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
МИД обвинил США в замалчивании подвига Гагарина
77
Власти выделят на поддержку людей и бизнеса 1 трлн рублей
56
США вышли на первое место по числу умерших от коронавируса
50
Трамп впервые в истории объявил «масштабное бедствие» в США
43
Трамп поблагодарил Путина за сделку с саудитами
42