Большинство вузов проведут летнюю сессию онлайн

Большинство российских вузов приняли решение провести летнюю сессию в дистанционном формате в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщил в четверг министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

«По промежуточной аттестации сложностей, в основном, нет, потому что в летнюю сессию большинство вузов приняли решение о том, что она будет проходить онлайн», — цитирует ТАСС Фалькова.

По словам министра, по итоговой аттестации в вузах принимаются разные решения. «Уже есть такие передовые решения, когда вузы адаптируются к этой ситуации и отказываются от какой-либо активности, то есть делают управленческие маневры, я бы так сказал, в рамках тех возможностей, которые предоставляют законодательство и федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС). Такие возможности у вузов есть», — отметил Фальков.

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Министр отметил, что вузы можно поделить на три категории по степени адаптированности к работе в дистанционном формате. В первую группу вошли порядка 70-80 вузов, которые достаточно быстро адаптировались к ситуации, поскольку значительная часть преподавателей имела опыт работы в виртуальной среде. У них есть понимание, как методически организовать дистанционное обучение, отметил Фальков.

«Вторая группа — это вузы, которым в целом удается организовать дистанционное образование с теми или иными элементами заочного образования. Третья группа — вузы, где в меньшей степени удаются не дистанционные технологии, а больше заочный формат», — сказал глава Минобрнауки.