Коронавирус в Алтайском крае подтвердили еще у 5 человек

Пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтверждено в Алтайском крае, всего в регионе зафиксировано уже 53 заболевших.

Как сообщает оперштаб региона, из них 37 человек – барнаульцы, 16 – жители других муниципальных образований края, среди заболевших – шесть детей. Четверо человек уже выписаны.

В географию распространения COVID-19 добавился Камень-на-Оби, здесь вирус выявлен у двоих человек. По последним данным, в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 12 160 человек, под медицинским наблюдением находятся 1149 человек.

В обсерваторе на базе санатория «Сосновый бор» находятся 45 человек, прибывших авиарейсами и железнодорожным транспортом из Москвы и из-за рубежа транзитом через Казахстан. Часть граждан уже вывезены в свои регионы по месту проживания.

Губернатор края Виктор Томенко в ходе пресс-конференции предупредил, что Режим самоизоляции в Алтайском крае будет ужесточен в случае «обвального роста» количества заражений коронавирусом.