Выросло число заболевших коронавирусом в Горном Алтае

Второй заболевшийкоронавирусом выявлен в Республике Алтай. Это муж женщины, у которой вирус подтвердили накануне.

Первый диагноз подтвердили 67-летней жительнице Онгудая. Ранее к ней приезжали родственники из соседнего региона. Местные жители утверждают, что речь идет о Барнауле.

Сейчас женщина и ее муж доставлены в Горно-Алтайск, они изолированы, их состояние удовлетворительное.

Оперштаб региона уточняет, что результаты тестирования проживающих с заболевшими дочери и двоих внуков оказались отрицательными. Они помещены под карантин. Проводится обследование контактных лиц.

В социальных сетях распространяется обращение, якобы написанное девушкой, от которой заразилась пожилая женщина. В нем она пишет, что в начале апреля ее лечили от ОРВИ в больнице Барнаула, тест на вирус, несмотря на ее просьбы, ей не сделали, потому что она не была за границей и не контактироала с больными. 8 апреля она закрыла больничный лист, а на следующий день поехала к родителям в Онгудай, чтобы забрать детей. В итоге родители заболели.