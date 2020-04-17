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Выросло число заболевших коронавирусом в Горном Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Второй заболевшийкоронавирусом выявлен в Республике Алтай. Это муж женщины, у которой вирус подтвердили накануне.

Первый диагноз подтвердили 67-летней жительнице Онгудая. Ранее к ней приезжали родственники из соседнего региона. Местные жители утверждают, что речь идет о Барнауле.

Сейчас женщина и ее муж доставлены в Горно-Алтайск, они изолированы, их состояние удовлетворительное.

Оперштаб региона уточняет, что результаты тестирования проживающих с заболевшими дочери и двоих внуков оказались отрицательными. Они помещены под карантин. Проводится обследование контактных лиц.

В социальных сетях распространяется обращение, якобы написанное девушкой, от которой заразилась пожилая женщина. В нем она пишет, что в начале апреля ее лечили от ОРВИ в больнице Барнаула, тест на вирус, несмотря на ее просьбы, ей не сделали, потому что она не была за границей и не контактироала с больными. 8 апреля она закрыла больничный лист, а на следующий день поехала к родителям в Онгудай, чтобы забрать детей. В итоге родители заболели.

Тема: Распространение коронавируса
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лачинов

Ну вот. А то тут некоторые предвещали крах гегемону. Кто ж ему даст пропасть то?

лачинов

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nastya19944

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ifhbrjd

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Сергей Конев

Сначала мы жили бедно а потом нас обокрали