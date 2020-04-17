Бесплатные маски сошьют в церквях и монастырях Забайкалья

Забайкальская митрополия начала пошив масок для раздачи добровольцам и пациентам больниц региона, сообщил пресс-служба краевого правительства.

Работа ведется в швейных мастерских Казанского кафедрального собора, а также в женском монастыре. По словам митрополита Читинского и Петровск-Забайкальского Димитрия, к пошиву масок также подключаются прихожане, которые находятся дома, на самоизоляции.

«Маски сейчас в дефиците, очень нужны забайкальцам, а у нас в епархии есть швейные мощности», — сказал глава митрополии.

Маски безвозмездно будут передавать добровольцам акции «Мы вместе», а также в приемное отделение Дорожной клинической больницы. Русская православная церковь ранее разрешила верующим самостоятельно освящать куличи на Пасху из-за распространения коронавируса. Священнослужители также призвали верующих остаться дома и не ходить на пасхальные богослужения.