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Бесплатные маски сошьют в церквях и монастырях Забайкалья

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Забайкальского края

Забайкальская митрополия начала пошив масок для раздачи добровольцам и пациентам больниц региона, сообщил пресс-служба краевого правительства.

Работа ведется в швейных мастерских Казанского кафедрального собора, а также в женском монастыре. По словам митрополита Читинского и Петровск-Забайкальского Димитрия, к пошиву масок также подключаются прихожане, которые находятся дома, на самоизоляции.

«Маски сейчас в дефиците, очень нужны забайкальцам, а у нас в епархии есть швейные мощности», — сказал глава митрополии.

Маски безвозмездно будут передавать добровольцам акции «Мы вместе», а также в приемное отделение Дорожной клинической больницы. Русская православная церковь ранее разрешила верующим самостоятельно освящать куличи на Пасху из-за распространения коронавируса. Священнослужители также призвали верующих остаться дома и не ходить на пасхальные богослужения.

Тема: Распространение коронавируса
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