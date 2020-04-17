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Глава Кузбасса отчитался о доходах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв за прошлый год заработал 11 миллионов рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте администрации правительства региона.

У главы Кузбасса по-прежнему нет недвижимости во владении. В служебном пользовании у него находятся две квартиры и номер в гостинице. Транспортное средство — вездеход-трицикл Spyder RT, его же он декларировал в 2019 году.

Супруга главы Анна Цивилёва за прошлый год заработала более 35 миллионов рублей, это на 8 миллионов больше, чем в 2018 году. Она владеет тремя квартирами, двумя земельными участками и тремя гаражными боксами. Также в ее собственности — автомобили Mercedes Benz GL и Hyundai Tucson, а также снегоход Yamaha VT 700. То же она декларировала год назад.

В 2019 году Цивилёв был самым богатым губернатором Сибири, он задекларировал 70 миллионов рублей. Это был разовый доход, связанный с продажей доли в компании «Колмар».

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