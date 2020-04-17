Красноярский школьник отложил теракт из-за коронавируса

Подросток в Красноярске задержан за подготовку теракта в школе, из-за коронавируса он перенес преступление на более поздний срок, сообщает УФСБ по региону.

Сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю 14-летнего подростка, который четыре месяца готовил вооруженное нападение на школу. У него изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении.

«По причине переноса учебного процесса в дистанционный формат подросток принял решение об изменении даты террористического акта на более поздний период», — говорится в сообщении.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 статьи 205 (покушение на террористический акт), части 1 статьи 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), части 1 статьи 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.