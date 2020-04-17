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Медики Бурятии провели около 15 тысяч тестов на COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Медики Бурятии провели 14,75 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию, что вывело Бурятию на девятое место по России среди регионов. Число подтвержденных случаев COVID-19 в республике, по данным на утро пятницы, составило 112, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Бурятия заняла девятое место среди регионов России по количеству проведенных лабораторных исследований на COVID-19. Из них 26 человек выздоровели и выписались из больницы, два человека умерло. В стационаре продолжают лечение 84 пациента.

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В стационарных условиях проходят лечение 13 детей с COVID-19, состояние детей удовлетворительное. Больных с внебольничной пневмонией — 41 человек, из них с коронавирусной инфекцией — 26, старше 65 лет — 10 человек, в том числе с COVID-19 — восемь пациентов. В реанимации находится шесть тяжелых взрослых пациентов, один больной — на аппарате ИВЛ.

В Бурятии исследования на коронавирусную инфекцию проводятся в шести лабораториях. За все время наблюдения специалисты провели 14,75 тысячи исследований.

Тема: Распространение коронавируса
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