Незарегистрированным препаратом в России разрешили лечить COVID-19

Российское правительство разрешило медицинским организациям применять незарегистрированный китайский препарат гидроксихлорохин для лечения коронавирусной инфекции, говорится в правительственном распоряжении.

Государственным, муниципальным и частным медорганизациям будет безвозмездно передано почти 70 тысяч упаковок незарегистрированного лекарственного препарата с международным непатентованным наименованием гидроксихлорохин. Ранее он был также безвозмездно поставлен в Россию китайской компанией «Шанхай Фармасьютикалс Холдинг Ко., Лтд.», сказано в документе.

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Росздравнадзору поручено следить за эффективностью и безопасностью этого препарата.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 миллиона человек, почти 140 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.