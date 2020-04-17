НАВЕРХ

Хакасия резко нарастила число заразившихся

Источник:
Sibnet.ru
163 0
Фото: © Sibnet.ru

Число зараженных коронавирусом выросло в Хакасии на 11 человек, сообщил глава Республики Валентин Коновалов в пятницу на странице в Instagram.

«В Хакасии еще у 11 человек лабораторно подтверждено заражение коронавирусом, из них двое — жители Абазы. Заболевшие находятся под медицинским наблюдением, их состояние удовлетворительное», — написал Коновалов.

Всего в регионе зарегистрировано 38 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Три человека выздоровели. По последним данным, в республике на карантине находятся 575 человек, из них 552 — дома, 11 — в обсервации, 12 — в больнице.

Число зараженных коронавирусом выросло в Хакасии на 11 человек, сообщил глава Республики Валентин Коновалов в пятницу на странице в Instagram.

Тема: Распространение коронавируса
Медики Бурятии провели около 15 тысяч тестов на COVID-19
Эксперт предположил пик коронавируса в России летом
Спрятаться от пандемии: самые безопасные места на планете
Горный Алтай последним в России сдался коронавирусу
смотреть все
Хакасия #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Эксперт предположил пик коронавируса в России летом
•
Путин перенес парад Победы
•
Незарегистрированным препаратом в России разрешили лечить COVID-19
•
Россиянам запустят льготную ипотеку
Подробности
•
Как уйти на кредитные каникулы?
•
Спрятаться от пандемии: самые безопасные места на планете
•
Точка невозврата: почему россиянки не хотят детей
•
Клещи проснулись: как правильно застраховаться?
Как это работает
•
Больше спирта: какой антисептик лучше
•
Пора красить яйца: простые и красивые способы
•
Дом под ключ: главные шаги беспроблемного строительства
•
Вымыть или протереть: чем отличаются влажные салфетки
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Медики Бурятии провели около 15 тысяч тестов на COVID-19
Сибирь 17.04.2020 09:47
Хакасия резко нарастила число заразившихся
Сибирь 17.04.2020 09:24
Горный Алтай последним в России сдался коронавирусу
Сибирь 16.04.2020 22:25
Семейные посиделки в Томской области привели к COVID-19
Сибирь 16.04.2020 19:14
Самое популярное
Хищника вдвое больше кита нашли в океане
22705
Хорохордин закрыл Горный Алтай для туристов
6709
Зараженные коронавирусом томичи ездили в Новосибирск
5475
Красноярец терпел аппендицит из-за страха перед коронавирусом
4417
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Эксперт предположил пик коронавируса в России летом
•
Путин перенес парад Победы
•
Незарегистрированным препаратом в России разрешили лечить COVID-19
•
Россиянам запустят льготную ипотеку
Подробности
•
Как уйти на кредитные каникулы?
•
Спрятаться от пандемии: самые безопасные места на планете
•
Точка невозврата: почему россиянки не хотят детей
•
Клещи проснулись: как правильно застраховаться?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
МИД обвинил США в замалчивании подвига Гагарина
77
Власти выделят на поддержку людей и бизнеса 1 трлн рублей
56
США вышли на первое место по числу умерших от коронавируса
50
Трамп впервые в истории объявил «масштабное бедствие» в США
43
Трамп поблагодарил Путина за сделку с саудитами
42