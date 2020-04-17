Хакасия резко нарастила число заразившихся

Число зараженных коронавирусом выросло в Хакасии на 11 человек, сообщил глава Республики Валентин Коновалов в пятницу на странице в Instagram.

«В Хакасии еще у 11 человек лабораторно подтверждено заражение коронавирусом, из них двое — жители Абазы. Заболевшие находятся под медицинским наблюдением, их состояние удовлетворительное», — написал Коновалов.



Всего в регионе зарегистрировано 38 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Три человека выздоровели. По последним данным, в республике на карантине находятся 575 человек, из них 552 — дома, 11 — в обсервации, 12 — в больнице.

Число зараженных коронавирусом выросло в Хакасии на 11 человек, сообщил глава Республики Валентин Коновалов в пятницу на странице в Instagram.