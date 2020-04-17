Хакасия резко нарастила число заразившихся

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Число зараженных коронавирусом выросло в Хакасии на 11 человек, сообщил глава Республики Валентин Коновалов в пятницу на странице в Instagram.
«В Хакасии еще у 11 человек лабораторно подтверждено
заражение коронавирусом, из них двое — жители Абазы. Заболевшие находятся под
медицинским наблюдением, их состояние удовлетворительное», — написал Коновалов.
Всего в регионе зарегистрировано 38 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Три человека выздоровели. По последним данным, в республике на карантине находятся 575 человек, из них 552 — дома, 11 — в обсервации, 12 — в больнице.
Число зараженных коронавирусом выросло в Хакасии на 11 человек, сообщил глава Республики Валентин Коновалов в пятницу на странице в Instagram.