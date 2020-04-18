Способы видеосвязи: работаем и учимся на удаленке

Режим самоизоляции вынуждает россиян перейти на удаленный формат работы и учебы. Однако планерки и «мозговые штурмы» с коллегами никто не отменял, а обычные мессенджеры и соцсети здесь мало чем помогут. Мы собрали удобные программы, с помощью которых можно проводить групповые видеоконференции с десятками подключенных пользователей.

Skype

Пожалуй, самая известная программа для видеосвязи, появившаяся в далеком 2003 году. Она быстро завоевала популярность и на пике насчитывала сотни миллионов пользователей. Однако в последнее время Skype стремительно терял аудиторию из-за древнего интерфейса и технических проблем.

Есть лимит ежедневных групповых видеозвонков — не более 10 часов. Непрерывное общение при этом также ограничено — максимум 4 часа. В одном чате с видеосвязью может быть максимум 50 аккаунтов. Работает Skype через отдельное приложение, доступное для мобильного устройства или компьютера.

Фото: © skype.com

Из фишек — есть возможность размыть фон на видео, чтобы общаться со своим собеседником, не опасаясь, что его отвлечет ваша домашняя обстановка. Требуется регистрация, есть платные функции.

Skype можно скачать здесь

Google Hangouts

Сервис от Google, который поддерживает групповые видеозвонки и видеоконференции. Он привязан к почте и календарю Gmail. Как только человек назначил встречу через календарь Google, сервис автоматически сгенерирует приглашение в Google Hangouts.



Если у пользователя есть аккаунт Google, отдельно регистрироваться в сервисе не нужно.

Фото: © hangouts.google.com/

По видеосвязи бесплатно могут общаться максимум десять человек, однако в период пандемии лимит подняли до 250.

Для организации видеоконференции достаточно открыть страницу Hangouts в браузере и ввести адреса электронной почты участников встречи, они получат приглашения. Есть синхронизация на всех устройствах пользователя.

Скачать мобильную версию Hangouts

TrueConf

Бесплатный сервис от российского разработчика для видеосвязи на любой вкус. Это довольно серьезный инструмент — в период эпидемии компании могут получить бесплатный доступ к системе с возможностью подключения до 1000 пользователей. Поддерживаются следующие типы видеосвязи: видеозвонок, видеоурок, «все на экране», селектор и вебинар.

Сервис TrueConf при необходимости может работать через браузер, также есть устанавливаемые приложения для практически всех платформ: Windows, Linux, macOS, iOS, Android. Есть возможность авторизации через соцсети.

Видеоконференции можно проводить в невероятном качестве с поддержкой стандарта 4K. Есть автоматическая запись видео.

Фото: © trueconf.ru

Переговоры надежно защищены — сервер тщательно шифрует передаваемые данные. Система работает по одному TCP-порту на собственном протоколе, поэтому способна обходить NAT, Proxy и Firewall, а также легко справляется с разрывами связи.

Скачать TrueConf можно здесь

Discord

Сервис облюбовали геймеры, поскольку его функционал направлен на обеспечение комфортной связи в командных играх. Однако он неплохо подходит и для деловых переговоров. Discord отличают простота и нетребовательность к ресурсам компьютера (предполагается, что он должен безупречно работать параллельно с запущенной видеоигрой).

Всеми основными функциями можно воспользоваться бесплатно. Подписка открывает возможности передавать большие файлы и транслировать видео в максимальном качестве. Из-за пандемии коронавируса максимальное количество участников конференции временно увеличено до 50 человек.

Фото: © discordapp.com/channels/

Discord отличает высокая защищенность — есть защита от DDoS-атак, скрытие IP-адреса пользователя. Фактически, каждый пользователь может создать свой персональный сервер, общение предполагает подключение участников беседы к этому серверу. Доступ к серверу может быть ограничен сразу несколькими настройками приватности.

Скачать приложение Discord

Zoom

Самый модный на сегодня сервис для видеосвязи. Он работает без установки, хотя при желании можно скачать приложение для ПК. Софт «заточен» на крупные переговоры, здесь есть уникальные фишки — например, участник планерки может виртуально «поднять руку» и организатор встречи даст ему слово.

Чтобы начать переговоры, достаточно зайти на сервис и создать беседу, приглашенные участники получат ссылку. Zoom неплохо оптимизирован и потребляет минимум трафика, бесплатно в нем можно проводить видеовстречи до 100 человек длительностью не более 40 минут, однако сейчас все лимиты сняты.



Фото: © zoom.us

Недавние исследования специалистов показали, что у сервиса проблемы с конфиденциальностью, поэтому приватные переговоры в нем лучше не вести. Платная подписка расширяет функционал Zoom. При этом для его использования достаточно, чтобы подписка была у организатора — все остальные участники встречи получат аналогичный функционал бесплатно.

Приложение Zoom доступно для скачивания здесь