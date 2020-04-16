Кладбища запустили услугу «прощание онлайн»

Ритуальные агентства в Москве расширили список услуг после того, как московские власти ограничили посещение кладбищ.

Теперь для граждан доступна безвозмездная услуга «прощание онлайн». Те, кто не сможет прийти на похороны из-за режима самоизоляции, смогут наблюдать за церемонией в интернете, пишут «Ведомости».

Также доступны платные интернет-услуги: поиск места захоронения, уборка на участке с могилой, возложение цветов, окраска металлических оград и крестов. За всем этим гражданин сможет проследить онлайн.

Отмечается, что если до официального закрытия кладбищ на похороны в среднем приходили около 50 человек, то сейчас — семь-восемь человек. Сейчас городские кладбища в Москве закрыты для посетителей, исключение делается только для похорон.