Минобороны признало заражение коронавирусом военнослужащих

Коронавирусом заразились 14 военнослужащих и один гражданский сотрудник в Тюменском высшем военном инженерном училище, сообщает пресс-служба Минобороны.

«В Тюменском высшем военном инженерном командном училище в ходе тестирования учащихся и преподавательского состава на наличие коронавирусной инфекции пробы у 14 военнослужащих и гражданского сотрудника дали положительный результат», — говорится в сообщении.

Военными медиками все инфицированные военнослужащие и гражданский сотрудник учреждения изолированы и переведены на карантинный режим. С носителями вируса контактировали более 120 солдат, они также изолированы.

Минобороны РФ готовится к вспышке коронавирусной инфекции среди военнослужащих. Ведомство развернуло в военно-медицинских организациях более 4,8 тысячи инфекционных коек, к приему больных подготовили 32 госпиталя.