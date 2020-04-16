«АвтоВАЗ» запустил онлайн-систему заказа автомобилей

«АвтоВАЗ» с 15 апреля запустил онлайн-систему заказа на весь модельный ряд автомобилей Lada, говорится на сайте компании.

Клиенты имеют возможность проверить автомобили, имеющиеся на складе у дилера, отправить свои контакты для обратного звонка. После оплаты автомобиль можно забрать в автосалоне или заказать доставку на дом с помощью эвакуатора.

«Система сама уведомит дилера, и менеджер автосалона свяжется с клиентом для дистанционной презентации выбранного автомобиля и обсуждения деталей сделки»,— говорится в сообщении.

Автопроизводитель в начале апреля увеличил цены на весь модельный ряд из-за падения курса рубля. При этом спрос на новые машины сейчас упал из-за введенного режима карантина в большинстве регионов страны.