«Яндекс» запустил домашнее тестирование на коронавирус

«Яндекс» запускает безопасное тестирование на коронавирус на дому в рамках проекта «Помощь рядом», сообщат пресс-служба компании.

На первом этапе пройти бесплатный домашний тест на COVID-19 смогут жители Москвы старше 65 лет, компания оплатит 10 тысяч тестов. При этом тестирования также будет доступно за деньги. Заявку на прохождение исследования нужно оставить на сайте проекта help.yandex.ru.

На указанный адрес приедет сотрудник одной из лабораторий в защитной одежде, который возьмет мазок и увезет на исследование. Результаты придут на электронную почту максимум через три дня.

В перспективе возможность домашнего теста появится у жителей других регионов. Кроме этого, «Яндекс» также рассчитывает запустить доставку тестов на антитела к вирусу. Компания рассчитывает, что домашнее тестирование поможет замедлить пандемию COVID-19.