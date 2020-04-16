Семейные посиделки в Томской области привели к COVID-19

Коронавирус выявили еще у шести жителей Томской области, трое из них заболели после семейного торжества, где присутствовал инфицированный, сообщила в четверг пресс-служба областного депздрава.

«У шести заболевших анализы на коронавирус оказались положительными. Из них три человека заражены COVID-19 в результате семейного мероприятия с участием заболевшего, диагноз которому был установлен ранее», — говорится в сообщении.

Из вновь заболевших четверо находятся на самоизоляции, выраженной симптоматики заболевания у них нет. Двое госпитализированы в МСЧ № 2 Томска, их состояние ближе к удовлетворительному, есть незначительные катаральные явления.

С начала эпидемии на 16 марта в регионе зарегистрирован 21 случай заражения коронавирусом: четыре человека выздоровели, 17 находятся на лечении.