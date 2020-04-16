Вооруженное нападение на школу предотвратили в Красноярске

Спецслужбы задержали подростка в Красноярске за подготовку вооруженного нападения на школу, говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России.

«ФСБ РФ задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что у подростка изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении.

По результатам экспертиз оружия, боеприпасов и документов в отношении задержанного будет принято соответствующее процессуальное решение.