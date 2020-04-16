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Официальный курс доллара подскочил на рубль

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Официальный курс доллара вырос на 99,74 копейки — до 74,7119 рубля, свидетельствуют данные Банка России.

Евро подорожал на 60,6 копейки — до 81,2791 рубля. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, увеличилась по сравнению с четвергом на 82,12 копейки, составив 77,6671 рубля.

На мировых торговых площадках евро снижается к американской валюте. Также ускорился коррекционный рост цен на нефть после резкого снижения во время предыдущей сессии, стоимость марки Brent подскочила до 30 долларов за баррель.

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