Россия приступила к разработке легкого истребителя

Россия начала исследования с целью создания новой платформы оперативно-тактической авиации, сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.

В конце прошлого года РСК «МиГ» разместила заказ на исследование «Аэродинамический расчет легкого многофункционального фронтового самолета двухдвигательной схемы, сравнение с зарубежными аналогами» на период 2020-2025 годов. Информация об этом была размещена на портале госзакупок. Стоимость работ оценивается в четыре миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на ОАК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Отстоит ли Россия господство в воздухе?

Как пояснили в Объединенной авиастроительной корпорации, инженерные центры ОАК непрерывно работают над новыми образцами техники. «Идут поисковые и концептуальные исследования. Речь идет, в том числе, о новых платформах оперативно-тактической авиации. Эти проекты составят перспективную программу работ ОКБ Сухого и ОКБ Микояна в рамках формируемого Дивизиона военной авиации ОАК», — сказали в пресс-службе, комментируя информацию с госзакупок.

В настоящее время в России проходит испытание Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название Т-50) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году.

Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами. ВКС заключили контракт на поставку 76 машин этого типа.