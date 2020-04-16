Apple представила новый iPhone SE

Компания Apple презентовала новый бюджетный смартфон iPhone SE, который примерно в 2,4 раза производительнее устройства SE первого поколения.

Дизайн гаджета напоминает модель IPhone 8. Смартфон получил 4,7-дюймовый дисплей Retina, 12-мегапиксельную камеру, сканер отпечатка пальца Touch ID, а также физическую кнопку «Домой», от которой отказались в последних моделях.

Смартфон работает на мощном процессоре A13 Bionic, который устанавливается на новейший гаджет iPhone 11 Pro. Аппарат поддерживает быструю зарядку и допускает использование беспроводного адаптера.

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iPhone SE имеет разъемы для двух SIM-карт — физической, а также фирменной eSIM. Устройство выпустят в трех цветах: черном, белом и красном, оно будет доступно с памятью на 64, 128 и 256 гигабайт. Цены на новинку в России стартуют с 39 900 рублей.