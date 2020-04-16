Футболисты сборной России вспомнили о драке в команде на Евро-2016

Футболисты, выступавшие за сборную России на чемпионате Европы 2016 года, рассказали о потасовке, которая произошла во время соревнований. В конфликте участвовали несколько игроков.

На Евро-2016 Россия выступила неудачно, заняв последнее место в группе и не выйдя в плей-офф. Одним из обсуждавшихся тогда эпизодов была драка в сборной. По слухам, Павел Мамаев, появившийся с заметным рассечением над бровью, оскорблял главного тренера Леонида Слуцкого, что привело к конфликту с Романом Широковым.

Спустя четыре года игроки в эфире программы «Наши на Евро» на «Матч ТВ» прокомментировали потасовку. Все началось с перепалки между Широковым и Денисом Глушаковым из-за обсуждения «Спартака» и ЦСКА.

«Рома тогда перешел из "Спартака"в ЦСКА. Началось про "Спартак": мол, вы там болтаетесь. Я сказал: "Ты ушел — теперь будем в тройке на следующий год". В итоге слово за слово, стычка была… Не попал, но попал в другого», — признался Глушаков.

В результате пострадал Мамаев, рассказал нападающий Артем Дзюба. «Человек просто лежал на подушке. Смех был в том, что, когда ему попали, была фраза: "У тебя осталось на одну жизнь меньше". Я шел с подстраховкой и Глушака чуть не задушил, бедолагу», — сказал игрок.