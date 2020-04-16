НАВЕРХ

Футболисты сборной России вспомнили о драке в команде на Евро-2016

Источник:
Sibnet.ru
83 0
Фото: © РФС

Футболисты, выступавшие за сборную России на чемпионате Европы 2016 года, рассказали о потасовке, которая произошла во время соревнований. В конфликте участвовали несколько игроков.

На Евро-2016 Россия выступила неудачно, заняв последнее место в группе и не выйдя в плей-офф. Одним из обсуждавшихся тогда эпизодов была драка в сборной. По слухам, Павел Мамаев, появившийся с заметным рассечением над бровью, оскорблял главного тренера Леонида Слуцкого, что привело к конфликту с Романом Широковым.

Спустя четыре года игроки в эфире программы «Наши на Евро» на «Матч ТВ»  прокомментировали потасовку. Все началось с перепалки между Широковым и Денисом Глушаковым из-за обсуждения «Спартака» и ЦСКА.

«Рома тогда перешел из "Спартака"в ЦСКА. Началось про "Спартак": мол, вы там болтаетесь. Я сказал: "Ты ушел — теперь будем в тройке на следующий год". В итоге слово за слово, стычка была… Не попал, но попал в другого», — признался Глушаков.

В результате пострадал Мамаев, рассказал нападающий Артем Дзюба. «Человек просто лежал на подушке. Смех был в том, что, когда ему попали, была фраза: "У тебя осталось на одну жизнь меньше". Я шел с подстраховкой и Глушака чуть не задушил, бедолагу», — сказал игрок.

Еще по теме
Черчесов объяснил, почему мало игроков из России в европейских клубах
Футбольный тренер Семин раскритиковал сокращение зарплат игрокам
Болельщики-манекены посетили футбольный матч в Белоруссии. ВИДЕО
Футболисты «Зенита» согласились на урезанные вполовину зарплаты
смотреть все
Спорт #Футбол
  • Купальник
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия «обнулит» нефтяные доходы
•
Выявлено 3448 новых случаев заражения россиян коронавирусом
•
Россию заподозрили в экспериментах с ядерным оружием
•
Подсчитаны потери российской экономики от пандемии
Подробности
•
Дезинфекция или мумия: кто бережет Горный Алтай от COVID-19?
•
Клещи проснулись: как правильно застраховаться?
•
Цена прогулки: что грозит за нарушение изоляции
•
Больше не лузеры: кому подойдут колледжи вместо вузов
Как это работает
•
Больше спирта: какой антисептик лучше
•
Пора красить яйца: простые и красивые способы
•
Дом под ключ: главные шаги беспроблемного строительства
•
Вымыть или протереть: чем отличаются влажные салфетки
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Подписи Родченкова в деле биатлонисток были подделаны
03.03.2020 15:38
Телеканал запретил показывать успешных в «мужском» спорте женщин
27.02.2020 14:44
Фигуристку Сотникову выписали из больницы
26.02.2020 16:12
Олимпийскую чемпионку Сотникову прооперировали
19.02.2020 14:18
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия «обнулит» нефтяные доходы
•
Выявлено 3448 новых случаев заражения россиян коронавирусом
•
Россию заподозрили в экспериментах с ядерным оружием
•
Подсчитаны потери российской экономики от пандемии
Подробности
•
Дезинфекция или мумия: кто бережет Горный Алтай от COVID-19?
•
Клещи проснулись: как правильно застраховаться?
•
Цена прогулки: что грозит за нарушение изоляции
•
Больше не лузеры: кому подойдут колледжи вместо вузов
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

ifhbrjd

Чо-то попутали Начали покупать валюту из-за волатильности, поэтому началась волатильность. "...нарастили...

jeryakob

ветераны попросили о переносе парада, песнсионеры о повышения возраста выхода на пенсию , россияне...

suportar

Сейчас не бизнес надо поддерживать , а народ. Он вообще в нищету упал.

pro1002008

Смешно Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли (какая громкая...

Nik3316

читаю заголовок, первая мысля, рубль рухнул в пару раз пока спал сегодня)))тфу ты епта...