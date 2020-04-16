Россия «обнулит» нефтяные доходы

Экспортная пошлина при продаже российского сорта Urals в мае составит 6,8 доллара за тонну при расчетной цене барреля в 19 долларов, свидетельствуют расчеты специалистов.

В апреле пошлина составляла 52 доллара с тонны. Таким образом, доход России от нефти упадет на 87% из-за ситуации на мировых рынках, которые характеризуются снижением стоимости энергоносителей из-за пандемии коронавируса.

Дополнительному снижению поспособствует падение экспортных поставок, на что российские компании пошли в рамках сделки ОПЕК+. В результате Россия снизит добычу нефти до минимальных значений с начала века, пишет Bloomberg.

Москва смогла прекратить ценовую войну с Саудовской Аравией, но проблемы от обрушения нефтяных котировок только начинаются, отмечает агентство. Майский уровень пошлин окажется самым низким с 2002 года.

Сейчас российский сорт Urals в Европе торгуется на уровне 16 долларов за баррель. При этом снижение добычи на 10 миллионов баррелей в течение двух месяцев в рамках соглашения ОПЕК+ может оказаться недостаточным для стабилизации цен, предложение превышает спрос.