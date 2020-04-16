Вспышка коронавируса вывела французский авианосец из строя

Положительные анализы на коронавирус подтвердились у 668 французских моряков с авианосца «Шарль де Голль» и фрегата «Шевалье Поль», сообщает Министерства обороны Франции.

Члены экипажей кораблей прошли тестирование на коронавирус. «31 человек в настоящее время помещен в госпиталь Святой Анны в Тулоне, один из них находится в отделении реанимации», — приводит РБК сообщение военного ведомства. При этом военные уточнили, что данные о количестве зараженных могут измениться.

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Авианосная группа вернулась в порт Тулона досрочно 12 апреля, прервав свою миссию, которая должна была продолжаться до 23 апреля. Последний раз корабли заходили в порт 15 марта, специалисты французской службы здравоохранения отмечали, что у них пока нет объяснений, каким образом коронавирус мог проявиться спустя такое долгое время.

Коронавирусную инфекцию на борту корабля заподозрили 8 апреля, тогда же на «Шарль де Голль» прибыла команда с тестами для выявления инфекции. После анализов на борту выявили около 50 носителей инфекции.

1700 моряков с единственного французского авианосца и 200 моряков с фрегата «Шевалье Поль», сопровождавшего его, были задержаны на две недели на военных объектах в Варе (военно-морская база в Тулоне). Одновременно с изоляцией военных началась дезинфекция всех надводных сооружений и самолетов.