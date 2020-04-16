Россия вновь стала вкладывать миллиарды в экономику США

Россия февраль 2020 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с январем до 12,58 миллиарда долларов, следует из материалов Минфина США.

На долю долгосрочных облигаций пришлось 4,3 миллиарда, краткосрочных — 8,2 миллиарда долларов. В январе этого года общий объем вложений достиг 10,51 миллиарда долларов, приводит ТАСС данные Минфина.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. Так, в апреле их уровень снизился с 96 миллиардов до 48,7 миллиарда долларов, а в мае — до 14,9 миллиарда долларов. В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские государственные бумаги до 9,3 миллиарда.

Крупнейшим держателем государственных бумаг США в феврале осталась Япония с показателем 1,268 триллиона долларов. Второе место с 1,092 триллиона долларов занимает лидировавший продолжительное время Китай.