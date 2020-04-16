Жителям Междуреченска запретили ездить в автобусах без масок

Жителей Междуреченска в Кемеровской области не будут пускать без масок в общественный транспорт из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил глава города Владимир Чернов.

«В автобус не будут пускать пассажиров без маски. Да, вы можете сказать: из нет, их не продают. Потрудитесь купить — появляются в аптеках, раскупаются, вновь завозятся. Возьмите, потратьте 20 минут, сшейте сами. Нет маски — ходи пешком», — сказал Чернов в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

Он отметил, что ведется работа по введению пропускного режима для граждан, работающих в других городах. Все предприятия города на следующей неделе будут обязаны выдать пропуска сотрудникам, подтверждающие необходимость работы в сложившихся условиях.

Дачники при выезде из города должны будут подтверждать документами наличие садового участка.

«Необходимо сделать все, чтобы минимизировать сообщение с другими регионами. В стадии решения вопрос о дежурстве на въезде в город экипажей ГИБДД. Все автомобили поголовно будут останавливаться, готовьтесь к этому», — заявил глава города.

Власти Кузбасса с 14 апреля запретили жителям региона выезжать за его пределы, а все въезжающие будут в обязательном порядке отправляться на двухнедельный карантин.

По данным на 16 апреля, в регионе зарегистрировано 23 случая заражения коронавирусом, пять пациентов уже выздоровели.