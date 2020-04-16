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Россию заподозрили в экспериментах с ядерным оружием

Источник:
ТАСС
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Фото: © U.S. Department of Defense

Россия нарушает условия договоров об испытании ядерного оружия, утверждается в докладе Госдепа США.

Договор об ограничении подземных испытаний ядерного оружия был подписан США и Советским Союзом в 1974 году и вступил в силу в 1990 году. Он ставит ограничение на мощность подземных ядерных испытаний в 150 килотонн.

США и Россия также приняли на себя обязательства соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний. Москва подписала и ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, при этом США от ратификации договора воздержались.

В докладе указывается, что Россия проводит эксперименты с превышением критической массы ядерного материала и энергетическим выходом. В этих экспериментах могла достигаться самоподдерживающаяся цепная реакция.

Вопреки условиям договора об ограничении подземных ядерных испытаний Москва не информировала Вашингтон о проведении экспериментов. С учетом разведанных Россия якобы нарушила общий мораторий на проведение ядерных испытаний.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия не нарушала принятых на себя обязательств, обвинения со стороны Вашингтона являются дезинформацией. Также он отметил, что США восстанавливают ядерный полигон в Неваде.

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