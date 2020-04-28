Как восстановить боевой путь ветерана?

Прошло 75 лет с победы советского народа в Великой Отечественной войне, но до сих пор не каждая семья знает, где воевали их родственники, особенно если они погибли, пропали без вести или просто не рассказывали о своих подвигах. Найти информацию и восстановить боевой путь фронтовика можно с помощью баз данных ветеранов и небольшого расследования в кругу родни.

Начать поиск данных о ветеранах Великой Отечественной войны надо с опроса родственников. Любая история и любые пересказанные воспоминания могут указать направление поисков. Все рассказы надо фиксировать на бумаге или в электронном виде.

Также надо изучить все имеющиеся документальные источники — любые документы фронтовика, фотографии и подписи с обратной стороны, письма (из почтовых штемпелей нужно выписать дату отправки письма и номер полевой почты).

После первого сбора информации обозначатся основные ориентиры для поисков, так как, скорее всего, выяснится место призыва, частично география участия в боях, время последних весточек с фронта.

Открытые базы данных

Дальше нужно выяснить всю возможную информацию на основных электронных базах России, данные в них заполнены на основе документов из официальных архивов.

Список баз данных в регионах Сибири

Обобщённый банк данных «Мемориал» содержит данные о воинах, погибших, умерших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также в послевоенный период.

На главной странице сайта есть форма для поиска. Можно сразу выбрать «Расширенный поиск». Искать можно по основным документам или по «Дополнительному поиску по списку военно-пересыльных пунктов и запасных полков». Здесь собирается информация о том, как солдат перемещался во время войны, а также его данные.

При этом поиск будет более успешен, если известно не только ФИО ветерана, но и номер воинской части или соединения. Вбивать стоит не только верное написание фамилии и имени, но и варианты с ошибками.

Данные о ветеранах ВОВ по фамилии, имени и отчеству можно найти на портале «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг». В этом источнике содержатся награды ветерана, описания подвигов.

Самый свежий проект «Память народа» содержит архивные документы: донесения о погибших и пропавших без вести, наградные листы, журналы боевых действий. На этом сайте можно установить судьбу родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Если данные позволяют, то на ресурсе будет автоматически построен наглядный боевой путь фронтовика на карте.

Более полный список общероссийских и региональных фондов можно посмотреть на сайте «Карта Победы» — страница «Базы фронтовиков».

Дополнительные источники

В каждом регионе составляются Книги памяти, где собирается информация о всех призванных с этой территории. Если знать место призыва, то можно попробовать найти данные.

«У нас есть несколько книг памяти о призванных из военкоматов, о тех, кто погибли, кто вернулся с победой. Данные собраны на электронном мемориале "Слава сибирякам"», — рассказал сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев.

Soldat.ru— сайт, созданный любителями истории. На нем содержится большое количество справочников и документов, которые могут направить поиски. Например, справочник полевых почтовых станций РККА в 1941-1945 годах, топографические карты и административное деление. Но сайт не очень новый, поэтому на поиски информации на нем понадобится много времени.

Всероссийское генеалогическое древо— большой форум, где можно обсудить с единомышленниками поиски родственников, спросить совета.

Всероссийский информационно-поисковый центр (ВИПЦ) хранит сведения о поисковых работах на местах боев: протоколы эксгумации, акты захоронения, информационные листы, база именных находок и установленных имен, информация воинских захоронениях. Здесь поиск по справочнику дислокации госпиталей.

Если в интернете нет данных о ветеране

Если найти данные о воевавшем родственнике не удалось в интернете или хочется глубже изучить боевой путь, то нужно обращаться в архивы. Большинство документов еще не оцифровано. Главный — Центральный архивМинистерства обороны РФпо адресу: 142100, Московская область, Подольск, улица Кирова, 74 (хранит документы Вооруженных Сил с 1941 года по настоящее время).

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«Можно написать письменный запрос. Я рекомендую платные запросы, так в архиве большой объём работы, особенно перед 9 мая. Стоит около 1,5 тысячи рублей. Бесплатно запросы будут делать очень долго. Но еще лучше приехать туда лично, это бесплатно, но нужно иметь документы, подтверждающие родство», — сказала Sibnet.ru зампредседателя «Вологодского поискового отряда», специалист по архивному поиску Юлия Щекотова.

При этом желательно знать номер воинской части, в которой воевал родственник. Если это неизвестно, то можно сделать запрос в военкомат того региона, откуда человек призывался в какую воинскую часть. Военкоматы отвечают бесплатно.

«Также можно обратиться в архив Пенсионного фонда. На основании данных о воинской части выдавалась пенсия родственникам. Они могут не знать и говорить, что нет таких данных. Но это тоже вариант для установления воинской части», — сказала Щекотова.

Она добавила, что данные по военнопленным можно найти в Центре розыска и информации Российского общества Красного Креста, а также в ФСБ, где хранится информация о тех, кто вернулся в СССР после плена.

Партийных фронтовиков, коммунистов, особенно если известен номер партийного билета, можно поискать в Российском государственном архиве социальной политической истории, им можно написать запрос в электронном виде.

Сведения о ранениях и госпиталях можно запросить в Филиале военно-медицинских документов Центрального архива Министерства обороны РФ (191180, Санкт-Петербург, Лазаретный пер., 2).

Помощь волонтеров

Помощь в поиске предлагают волонтеры. Добровольцы «Поискового движения России» запустили проект по сбору заявок на установление фронтовой судьбы пропавших погибших воинов. Оставить заявку можно заполнив онлайн-форму.

«Как-то обратилась дочка ветерана. Информацию нашли на сайте Память народа, там просто фамилия была немного изменена. По данным с сайта, выяснили, что место гибели — Калужская область. Связались с местными краеведами, они нашли в архивах, где погиб около такой-то деревни, и добились чтобы имя внесли на мемориальные плиты», — рассказала Щекотова.

На сайте движения «Бессмертный полк» тоже помогают в поиске. Для этого надо написать запрос в произвольной форме на почту polk.poisk@gmail.com или заполнить рекомендованную анкету, которую можно скачать на сайте. В запросе лучше изложить максимум самостоятельно найденной информации, что не искать, то что есть.

Как хранить данные о родных

Все полученные данные лучше заносить в табличку. На одного человека при этом заводить отдельный документ или папку с документами. При этом материалы можно группировать по регионам, в которым родились родственники.

«В один столбец таблицы вносить прямую ссылку на найденный на сайте документ, затем сохранять каждую страницу полностью или делать ее скриншот, а также копировать отдельно всю информацию на странице и сохранять в документе. Это все надо делать на случай, если данная страница сайта станет недоступна», — дал рекомендации Голодяев.

Он добавил, что лучше все данные в электронном виде хранить не только на компьютере, но еще на паре носителей, например, на жестком диске и в облачном хранилище. Для гарантии сохранности документы можно и распечатать.