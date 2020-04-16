Назван новый симптом заражения коронавирусом

Специфическим симптомом коронавирусной инфекции может быть сыпь на ногах, выяснили итальянские и испанские медики.

Так, примерно у 20% госпитализированных с COVID-19 пациентов наблюдались проблемы с кожей на ногах. Особенно часто такой симптом встречается у детей и подростков, пишет издание Metro. Сыпь при коронавирусе похожа на ту, что сопровождает оспу или корь.

Как правило, покраснения выступают на пальцах ног и впоследствии заживают, не оставляя следов. Медики призвали людей со всей серьезностью отнестись к подобной сыпи и в случае появления симптома самоизолироваться.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире коронавирусом заразились почти два миллиона человек, 123 тысячи умерли. На первом месте по числу жертв — США, за ними следуют Италия, Испания и Франция.