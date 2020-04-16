Мужчина в Приангарье сбросил возлюбленную с балкона

Мужчина в Иркутской области поссорился с сожительницей и сбросил ее с балкона на пятом этаже. Очевидцы пытались отговорить его, сообщило региональное СУ СК России.

По версии следствия, днем 12 апреля в городе Железногорск-Илимский 34-летний местный житель и его гражданская супруга пришли в гости к знакомому, где устроили застолье со спиртным.



В какой-то момент сожители поссорились, конфликт перерос в драку. Тогда мужчина схватил возлюбленную, вывел ее на балкон и сбросил вниз. Сейчас женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии.



Следователи установили свидетелей произошедшего. Они отговаривали мужчину от необдуманного поступка, а впоследствии сами задержали подозреваемого и передали сотрудникам полиции.

Областной следственный комитет предъявил обвинение мужчина по в части 3 статьи 30 УК РФ и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Виновнику грозит до 12 лет лишения свободы. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.