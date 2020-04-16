Мужчина в Приангарье сбросил возлюбленную с балкона

Мужчина в Иркутской области поссорился с сожительницей и сбросил ее с балкона на пятом этаже. Очевидцы пытались отговорить его, сообщило региональное СУ СК России.
По версии следствия, днем 12 апреля в
городе Железногорск-Илимский 34-летний
местный житель и его гражданская супруга
пришли в гости к знакомому, где устроили
застолье со спиртным.
В какой-то момент
сожители поссорились, конфликт
перерос в драку. Тогда мужчина схватил
возлюбленную, вывел ее на балкон и
сбросил вниз. Сейчас женщина
находится в
реанимации в тяжелом состоянии.
Следователи установили свидетелей произошедшего. Они отговаривали мужчину от необдуманного поступка, а впоследствии сами задержали подозреваемого и передали сотрудникам полиции.
Областной следственный комитет предъявил обвинение мужчина по в части 3 статьи 30 УК РФ и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Виновнику грозит до 12 лет лишения свободы. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.