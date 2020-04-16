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Красноярск прирос на 60 заразившихся коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Республика Хакасия

Число заразившихся коронавирусом в Красноярском крае увеличилось на 60 человек за сутки, сообщает оперативный штаб региона.

По данным краевого управления Роспотребнадзора на 14.00 16 апреля, за все время подтвержденный диагноз «коронавирусная инфекция» выявлен у 202 человек, число заболевших увеличилось на 60. Случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в 29 муниципальных образованиях края. Два десятка пациентов вылечили, 182 человека остаются на лечении.

Под непрерывным медицинским наблюдением территориальных поликлиник края на дому находятся 4,8 тысячи человек. В период наблюдения, а также накануне снятия домашнего карантина проводится клинический осмотр и забор анализов на коронавирус. После получения отрицательных результатов анализа, на 14 день карантина граждане не представляют опасности для окружающих.

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