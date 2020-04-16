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Выявлено 3448 новых случаев заражения россиян коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Число зараженных коронавирусом в России достигло 27 938, за сутки оно выросло почти на 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

«За последние сутки в России подтверждено 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах, зафиксировано 34 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 318 человек», — говорится в сообщении.

По количеству заболевших лидирует Москва — за последние сутки в столице выявили 1370 новых случаев коронавируса. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 16 146 заболевших граждан.

Фото: © стопкоронавирус.рф

В связи с распространением коронавируса в большинстве регионов России действует режим самоизоляции. Одни из самых строгих мер в Москве — с 15 апреля в городе введена система электронных пропусков для передвижения по городу на транспорте.

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