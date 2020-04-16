COVID-19 диагностировали у 49 человек в Приангарье

Медики в Иркутской области за прошедшие сутки диагностировали коронавирусную инфекцию у двух человек. Количество больных достигло 49, сообщила пресс-служба регионального правительства.

За весь период выздоровели четыре человека, двое скончались. В больнице находятся 43 пациента, круг их контактных лиц устанавливается. Ранее и.о министра здравоохранения области сообщила, что первый умерший в Иркутске был заражен сразу двумя штаммами вируса.

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У пациента было два контакта: один с приезжим из Таиланда, второй — с гражданином из Бурятии. У пациента протекала тяжелейшая коронавирусная пневмония. Через несколько дней после поступления в больницу пациента подключили к аппарату ИВЛ. Но ничего не помогло.

Второй погибший — 88-летний мужчина — также был переведен на искусственную вентиляцию легких. Но у него были сопутствующие заболевания.