Подсчитаны потери российской экономики от пандемии

Российская экономика потеряет от пандемии коронавируса 17,9 триллиона рублей, утверждается в макроэкономическом обзоре Национального рейтингового агентства.

Больше всего во время пандемии пострадает сфера услуг, при этом менее всего ситуация скажется на производстве продуктов питания, сельском, рыбном и лесном хозяйствах, отмечается в прогнозе.

Из-за режима самоизоляции у сферы гостиничного бизнеса и предприятий общепита добавленная стоимость сократится на 83,9% в годовом выражении. Сфера услуг потеряет 77,5%, производство одежды и обуви — 52,7%, а сфера культуры, спорта, организации развлечений и досуга — 46,1%.

Менее всего пострадают сферы производства продуктов питания и табака (3,9%), сельское и лесное хозяйства, рыболовство и рыбоводство (5,1%), а также добыча полезных ископаемых (6,6%), прогнозируют аналитики.