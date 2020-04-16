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Водитель маршрутки в Бурятии попался на нарушении карантина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Водителя микроавтобуса в Бурятии отправили на 14-дневный карантин, так как он общался с больным коронавирусом человеком. В последний день изоляции маршрутчик не выдержал, вышел на работу и повез пассажиров, сообщила пресс-служба республиканского ГУ МВД.

Во вторник сотрудники ГИБДД на улице Иволгинской в Улан-Удэ остановили 35-летнего водителя микроавтобуса. Выяснилось, что владелец частной маршрутки ранее контактировал с зараженным коронавирусной инфекцией.

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Его отправили на 14-дневный карантин, но в последний день самоизоляции мужчина покинул место жительства и вышел на линию. В отношении мужчины полицейскими составлен протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Санкция по этой статье предусматривают штраф для предпринимателей от 50 до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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