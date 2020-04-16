Лимузин Lada «Консул» вспомнили в Сети

Штучный вазовский лимузин «Консул», который обладал главным признаком модели — перегородкой между сиденьями, построен на базе «десятки», о необычной машине вспомнили в Сети.

ВАЗ-21109 «Консул» был впервые представлен на Московском автосалоне 1996 года. Производился по индивидуальным заказам до 2006 года, точное количество собранных экземпляров неизвестно.

«Консул» — не просто удлиненный седан, а настоящий лимузин в строгом значении этого термина — с перегородкой между рядами сидений (стекло перегородки можно было поднять или опустить).

Интерьер лимузина отличался от обычной «десятки» материалами отделки, а сзади вместо дивана размещались два раздельных кресла. В задней части салона также были установлены бар с холодильником, телевизор, магнитола, кондиционер.

Снаружи ВАЗ-21109 получил оригинальную решётку радиатора, передний бампер со встроенными противотуманками, молдинги по кругу, омыватель фар, боковые дефлекторы в центральной части кузова, спойлер на крышке багажника. Под капотом у него был 1,5-литровый двигатель мощностью 93 лошадиные силы.