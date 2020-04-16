Пациентов с COVID-19 прибавилось в Кузбассе

Коронавирусная инфекция подтверждена еще у четырех жителей Кузбасса, в больницах находятся 18 пациентов, сообщил региональный оперативный штаб в четверг.

Состояние новых зараженных коронавирусом стабильно. Они изолированы, получают лечение.

«Один из пациентов с подтвержденным диагнозом выписан из инфекционной больницы. Это пятый пациент в Кузбассе, который полностью выздоровел от коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Итого с начала эпидемии в Кузбассе зарегистрировано 23 случая COVID-19, сейчас в инфекционных больницах региона лечатся 18 человек.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 1151 человек. Подавляющее большинство этих лиц вернулось из стран с неблагоприятной эпидситуацией и не имеет признаков ОРВИ.