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Пациентов с COVID-19 прибавилось в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Кемеровской области

Коронавирусная инфекция подтверждена еще у четырех жителей Кузбасса, в больницах находятся 18 пациентов, сообщил региональный оперативный штаб в четверг.

Состояние новых зараженных коронавирусом стабильно. Они изолированы, получают лечение.

«Один из пациентов с подтвержденным диагнозом выписан из инфекционной больницы. Это пятый пациент в Кузбассе, который полностью выздоровел от коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Итого с начала эпидемии в Кузбассе зарегистрировано 23 случая COVID-19, сейчас в инфекционных больницах региона лечатся 18 человек.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 1151 человек. Подавляющее большинство этих лиц вернулось из стран с неблагоприятной эпидситуацией и не имеет признаков ОРВИ.

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