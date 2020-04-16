НОВАТ попал в тройку лучших театров России во время пандемии

Новосибирский театр оперы и балета попал в рейтинг лучших театров России по популярности у зрителей и онлайн-трансляциям на сайтах театров и в социальных сетях, сообщает портал ТурСтар.

НОВАТ занял в списке лучших театров России третье место, уступив Большому театру в Москве и Мириинскому театру в Санкт-Петербурге. Также в рейтинге попали театры оперы и балета в Екатеринбурге, Казани, Уфе, Нижнем Новгороде, Самаре, Саратове и Астрахани.

Рейтинг был составлен по результатам исследования популярности театров и предложений онлайн-трансляций.