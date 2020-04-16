Врачей в Омске будут бесплатно возить на такси

Врачи и медицинские работники смогут бесплатно ездить на работу на такси в рамках проекта «Помощь рядом», который стартует с четверга, 16 апреля, сообщила пресс-служба администрации Омска.

«В условиях мировой пандемии коронавируса персонал медицинских учреждений работает в усиленном режиме. В ближайшие две недели медицинские работники смогут пользоваться услугами бесплатного такси», — сказал директор департамента транспорта администрации Омска Александр Вялков.

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Заказать такси можно будет по специальному тарифу «медик». Для этого сформирован отдельный таксопарк из 40 автомобилей. Водители подключаются к парку и выполняют социально важные заказы по собственному желанию — принимать другие заказы в это время они не могут.

Задействованные автомобили проходят регулярную дезинфекцию, а водители — медицинское обследование. В дальнейшем планируется организовать перевозку врачей ещё и на дом к пациентам.