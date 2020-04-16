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Глобальную реформу экзамена на права перенесли на 2021 год

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Леонид Леонидов, Sibnet.ru

Новый экзамен на получение водительских прав, который объединит «площадку» и «город», начнет действовать с 1 апреля 2021 года, а не с 1 октября 2020. Перенос сроков связан с коронавирусом.

«Перенос требования позволит автошколам, которые сейчас приостановили образовательный процесс, поэтапно и плавно интегрировать изменения процесса обучения в связи с большим упором на практическое вождение автомобиля в городских условиях»,— цитирует «Коммерсантъ» Минэкономики. Проект постановления согласован с МВД.

Срок введения новых правил сдачи экзаменов на права переносится с 1 октября 2020 года на 1 апреля 2021 года.

Новые правила прописывают, что этапы «площадка» и «город» заменит получасовой практический экзамен. Сначала экзаменатор проверит базовые навыки вождения: старт, параллельную парковку, движение задним ходом. Это можно будет сделать на площадке автошколы или на тупиковой улице. Затем кандидат выедет на улицы. Ученики автошкол будут знать только список улиц, по которым, возможно, будут ездить, сейчас они могут заранее обкатать маршрут.

Также перемены коснуться и процедуры аннулирования результатов экзаменов по жалобе на оценку экзаменатора или при предоставлении поддельной медсправки.

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