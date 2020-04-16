Медики в Забайкалье подтвердили 30 случаев заражения коронавирусом

Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировали в Забайкалье за сутки. Количество зараженных достигло 30 человек, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Петровск-Забайкальском районах. В Петровск-Забайкальском городском округе коронавирус выявили у мужчины, недавно вернувшегося из Улан-Удэ.
На сегодняшний день ситуация остается
управляемой, уточнили в оперативном
штабе. Однако в связи с тем, что
инкубационный период нового вируса
достигает 14 дней ситуация может
измениться. Особенно при нарушении
жителями режима самоизоляции.
За
последнее время в крае выявлено уже
более тысячи нарушителей режима, которые
могут стать потенциальными разносчиками
заболевания. Самоизоляция на две недели является
обязательной для всех граждан, прибывших
из других регионов.