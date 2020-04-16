Медики в Забайкалье подтвердили 30 случаев заражения коронавирусом

Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировали в Забайкалье за сутки. Количество зараженных достигло 30 человек, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Петровск-Забайкальском районах. В Петровск-Забайкальском городском округе коронавирус выявили у мужчины, недавно вернувшегося из Улан-Удэ.

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На сегодняшний день ситуация остается управляемой, уточнили в оперативном штабе. Однако в связи с тем, что инкубационный период нового вируса достигает 14 дней ситуация может измениться. Особенно при нарушении жителями режима самоизоляции.



За последнее время в крае выявлено уже более тысячи нарушителей режима, которые могут стать потенциальными разносчиками заболевания. Самоизоляция на две недели является обязательной для всех граждан, прибывших из других регионов.

