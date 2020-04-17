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Фильм дня: «Элизиум — рай не на Земле»

Источник:
Sibnet.ru
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Сюжет о недалеком будущем в «Элизиуме» не нов, но фантастический фильм цепляет судьбой главных героев и красивыми кадрами с планеты будущего.

США, 2013 год, режиссер Нил Бломкамп, 16+

Действие фильма происходит в 2154 году. Люди поделились на два класса: очень богатые, живущие на чистой, созданной руками человека космической станции под названием Элизиум и остальные, живущие на перенаселенной и разрушенной Земле.

Главный герой — неудачник Макс (Мэтт Деймон). Когда его загоняют в угол, он соглашается взять на себя сложную миссию, которая в случае успеха не только спасет ему жизнь, но и может привести к равенству этих поляризованных миров.

Персонаж Демона хорош тем, что он настоящий. Это не супергерой, который стремиться к спасению человечества, у него нет комплекса мессии. Все, чем руководствуется Макс, попытка спасти свою жизнь. Это выглядит очень естественно и натурально, что сближает зрителя с персонажем.

Актерский состав в картине подобран удачно. Кроме Деймона в «Элизиуме» сыграла Джоди Фостер, исполнившая главную злодейку, а также Алиси Брага, Шарлто Копли, Вагнер Моура и другие. Рейтинг картины IMDb: 6.60. 

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