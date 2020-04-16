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Фермер в Приангарье довел голодных животных до смерти

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ветеринары обнаружили в Ольхонском районе Иркутской области фермерское хозяйство, где хозяин держал животных в загаженном хлеву и фактически морил голодом, а трупы животных выбрасывал на улицу, сообщила пресс-служба регионального правительства.

О падеже крупного рогатого скота стало известно специалистам областной ветеринарной службы и они выехали в район. Выяснилось, что владелец крестьянскоо-фермерского хозяйства (КФХ) содержал 73 коровы, пять телят и 52 головы мелкого рогатого скота в антисанитарных условиях.

Убирали помещения, где находился скот, редко. Животным не хватало еды. Все они были ослаблены и истощены. От подобной «заботы» питомцы начали умирать. Трупы хозяин выбрасывал на улицу, как в самом КФХ, так и на территории села.

Специалисты отобрали пробы, чтобы исключить особо опасные болезни животных. Возбудителя сибирской язвы не обнаружили. Причиной гибели животных явилось нарушение ветеринарно-санитарных и зоотехнических правил.

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«Имеются признаки жестокого обращения, нарушений ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, присутствуют признаки сокрытия от органов, осуществляющих федеральный государственный ветеринарный надзор, сведений о внезапном падеже животных», – пояснил главный государственный ветеринарный инспектор Сергей Шевченко.

Данные обследований и заключения специалистов ветеринарии направлены в областное управление Россельхознадзора, в МВД и прокуратуру Ольхонского района.

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